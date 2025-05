Basket femminile | Broni ritorna in Serie A1 dopo tre anni

Dopo tre anni di attesa, Broni festeggia un ritorno trionfale in Serie A1! Sotto il nuovo sponsor Logiman, la squadra ha conquistato la promozione con una gara-3 da brividi, chiusa con un overtime che ha tenuto col fiato sospeso gli appassionati. In un’epoca in cui il basket femminile sta guadagnando sempre più visibilità , questo risultato non è solo una vittoria, ma un segnale forte per il futuro. Il purgatorio è finito, ora

Il tempo del purgatorio è finito. Broni, ora sotto sponsor Logiman, ritrova la Serie A1 dopo tre anni. E lo fa in una maniera davvero incredibile, dopo una gara-3 di finale promozione di Serie A2 dal sapore drammatico. L’overtime, infatti, è quello che decide la contesa a Treviso, dove la Martina viene sconfitta per 73-78 dopo un match che l’aveva vista dominare nella prima metĂ di gara. Decisivo il contributo di una monumentale Meriem Nasraoui con 30 punti e 13 rimbalzi, nonchĂ© quello di Alina Hartmann (13) nel finale del supplementare. Ora lo sipuò dire senza timor di smentita: questo è stato il tempo delle seste. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Broni ritorna in Serie A1 dopo tre anni

Martina ko a un passo dalla storica promozione in A1. Lo spareggio al supplmenetare premia Broni. Per Matassini il match dell'addio

Lo riporta ilgazzettino.it: TREVISO Si ferma ad un passo dal Paradiso il sogno della Martina Treviso, che davanti ai 400 tifosi accorsi al PalaPascale di via delle Acquette cede a pochi metri dalla linea del traguardo.

