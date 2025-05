Basket | Eurolega ufficiali le 20 squadre Resta la Virtus Bologna dentro Valencia e Dubai

L’Eurolega 2025-2026 si prepara a contare 20 squadre, con la Virtus Bologna ancora in corsa insieme a Valencia e Dubai. Questa mattina, il Board della competizione ha approvato ufficialmente il nuovo assetto, in attesa dell’ultima conferma dell’Assemblea Generale. Restate aggiornati sulle novità del basket europeo!

Mattina decisiva per l’intero assetto dell’Eurolega 2025-2026. Il Board della competizione si è riunito questa mattina per approvare la proposta, che sarà sottoposta all’Assemblea Generale per l’approvazione definitiva, di ampliamento a 20 squadre. Così recita l’ulteriore parte dello scarno comunicato: “ In parallelo, il Board si è accordato per presentare una lista di team partecipanti proposti, soggetta al completamento delle richieste formalità. Il Board ha inoltre effettuato discussioni iniziali circa potenziali scenari di espansione per le stagioni successive a quella 2025-2026. Maggiori informazioni saranno rilasciate al pubblico quando disponibili “. 🔗 Leggi su Oasport.it