Baskérs Forlimpopoli avanzano ai playoff | sconfitti gli Angels Santarcangelo

I Baskérs Forlimpopoli avanzano ai playoff dopo aver conquistato una vittoria convincente contro gli Angels Santarcangelo, sconfitti con il punteggio di 67-54. Una prestazione solida che testimonia la crescita e il forte spirito competitivo della squadra, portandoli a un passo dai playoff stagionali.

Angels 54 Chemifarma Baskérs 67 ANGELS SANTARCANGELO: Goi, Giovannelli 12, Vandi 4, Ronci, Macaru, Benzi 8, Rossi ne, Bedetti 13, Mari, Frisoni ne, Lombardi 2, Saltykov 15. All.: Serra. CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI: Brighi A. 14, Ruscelli 6, Sampieri 14, Rossi 5, Grassi 3, Lombini ne, Baldisserri ne, Brighi L. ne, Fin 3, Bracci M. 13, Galarza ne, Bracci J. 9. All.: Tumidei. Arbitri: Limone e Bastianelli. Parziali: 20-20; 38-37; 44-57. Con un incredibile percorso netto di 32 vittorie in 32 gare disputate, i Baskérs Forlimpopoli si qualificano per il concentramento promozione battendo per 54-67 gli Angels Santarcangelo in gara2 della finale playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baskérs Forlimpopoli avanzano ai playoff: sconfitti gli Angels Santarcangelo

