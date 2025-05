Barra incorona Mazzocchi il campione d’Italia è emozionatissimo

Pasquale Mazzocchi, il campione d’Italia, celebra con entusiasmo la sua vittoria nel cuore di Barra, il suo quartiere natale. Un talento napoletano che, nonostante le sfide, ha scritto una pagina importante nella storia del Napoli, portando con sé un messaggio di orgoglio e appartenenza per la sua gente.

Pasquale Mazzocchi festeggiato nel suo quartiere a Barra: spunta il messaggio romantico per la sua gente Non è stata una stagione facile per Pasquale Mazzocchi, arrivato a Napoli nel gennaio del 2024. Un napoletano a Napoli. Un deja-vu visto e rivisto per anni, che non sempre ha portato bene. Uno degli ultimi casi è Lorenzo Insigne, super criticato da una parte della tifoseria azzurra. L’ultimissimo, però, è Gianluca Gaetano, vincitore dello Scudetto con Luciano Spalletti. L’ex terzino di Venezia e Salernitana si è dato da fare per conquistare uno spazio nelle rotazioni di Antonio Conte. Pur non giocando titolare, ha lavorato tanto in allenamento per mantenere alti i ritmi dei suoi compagni e per farsi trovare pronto in caso di bisogno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it