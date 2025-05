Baronissi Petta | Presto in Consiglio Comunale il riconoscimento dello Stato di Palestina

Il Comune di Baronissi si prepara a portare in consiglio comunale un'importante delibera sul riconoscimento dello Stato di Palestina, rafforzando il suo impegno per i diritti umani e la pace. Un confronto aperto coinvolgerĂ associazioni e realtĂ locali per promuovere un dialogo costruttivo su questo tema fondamentale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Baronissi, CittĂ riconosciuta a livello nazionale per il suo impegno nel Coordinamento degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, annuncia l’apertura di un tavolo di confronto pubblico sul tema del riconoscimento dello Stato di Palestina. Attorno ad esso siederanno le associazioni, le realtĂ del terzo settore, la Consulta comunale per la pace, le comunitĂ religiose e culturali presenti sul territorio, oltre ai rappresentanti della societĂ civile e a una delegazione della ComunitĂ Palestinese Campana. L’obiettivo è la redazione e l’approvazione di un ordine del giorno da discutere in Consiglio comunale, che chieda formalmente al Governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Baronissi, Petta: “Presto in Consiglio Comunale il riconoscimento dello Stato di Palestina”

