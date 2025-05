Bariano sfuma la casa del commiato | negli ex ambulatori arriverà l’archivio comunale

Bariano rinuncia alla Casa del Commiato davanti al municipio e trasformerà gli ex ambulatori in un nuovo archivio comunale. Dopo un primo interesse, il progetto di allestire uno spazio per i funerali è stato definitivamente abbandonato, lasciando spazio a un importante aumento delle funzioni amministrative del municipio.

Bariano. Niente Casa del Commiato davanti al municipio di Bariano. L’ipotesi di allestire l’ex ambulatorio, oggi inutilizzato, come luogo dove poter dare l’estremo saluto ai cari defunti è ufficialmente tramontata. Nonostante un interesse iniziale piuttosto concreto, il progetto non ha trovato sbocchi. Al suo posto troverà spazio il nuovo archivio comunale. Una soluzione pratica che permetterà all’ amministrazione di liberare l’attuale archivio ospitato nell’edificio delle ex scuole, a loro volta al centro di un possibile intervento di riqualificazione nell’ambito di una manifestazione di interesse rivolta a operatori intenzionati a investire sulla struttura un tempo sede del comando di polizia locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bariano, sfuma la casa del commiato: negli ex ambulatori arriverà l’archivio comunale

