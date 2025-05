bari cento cinghiali assediano un agriturismo

Un'orda di circa cento cinghiali, tra adulti e cuccioli, ha assediato un agriturismo ad Altamura, in provincia di Bari, creando preoccupazione tra agricoltori e residenti. Secondo Coldiretti Puglia, gli animali sono alla ricerca di cibo e acqua, causando ingenti danni ai raccolti e alle campagne circostanti, evidenziando la crescente incidenza del fenomeno nella regione.

Circa cento cinghiali, tra esemplari adulti e decine di cuccioli, "hanno preso d'assedio" un agriturismo ad Altamura, in provincia di Bari, a ridosso del parco dell'Alta Murgia. L'allarme è di Coldiretti Puglia secondo, cui gli animali sarebbero "a caccia di cibo e acqua" divorando "i raccolti e danneggiando anche gli impianti nelle campagne". Secondo l'associazione la Puglia è "invasa da 250mila cinghiali", che in alcuni casi "si spingono nei centri urbani, fra macchine in sosta, carrozzine con bambini e anziani che vanno a fare la spesa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it