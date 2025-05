Barcola su PSG-Inter | Contiamo su una cosa! Una sliding door

Scopri le ultime dichiarazioni di Bradley Barcola sul suo ruolo nella finale di Champions League tra PSG e Inter, un atteso scontro tra due grandi squadre. Il giovane talento francese analizza questa importante sfida da diversi punti di vista, offrendo insight esclusivi sulla partita.

Bradley Barcola si è pronunciato in merito alla finale di Champions League tra il suo PSG e l’Inter. Il calciatore francese ha considerato la sfida sotto vari punti di vista. IL COMMENTO – Bradley Barcola è intervenuto alle frequenze ufficiali del PSG in vista della finale di Champions League contro l’Inter. Il giocatore di nazionalità francese ha indicato il modo in cui la sua squadra si sta preparando al match contro i nerazzurri: «Il mister ci ha detto di non fare né più né meno del solito. Quello che bisogna fare è stare tranquilli e prepararci al match nel modo in cui abbiamo sempre fatto». 🔗 Leggi su Inter-news.it