Barbara D’Urso racconta il suo grande dolore è stata abbandonata da tutti | cosa è successo?

Scopri come Barbara D’Urso condivide il suo dolore e la sua rinascita dopo la lunga assenza dai riflettori, tra momenti di grande successo e sfide personali. In un’intervista esclusiva, la conduttrice rivela cosa è successo e come ha superato un periodo difficile di abbandoni e riflessioni.

Una carriera costruita tra reality, talk show, palinsesti dominati e prime serate seguitissime. Ma anche un silenzio lungo due anni, fatto di dolore, riflessione e rinascita personale. Barbara D’Urso torna a parlare pubblicamente della sua uscita da Mediaset e del difficile periodo che ne è seguito. Lo fa con un’intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera, in uscita venerdì 30 maggio, che già dalle prime anticipazioni sta facendo discutere. E mentre in TV molti ex volti noti del Grande Fratello si preparano a nuove avventure, come Tale e Quale Show, per la storica conduttrice partenopea non sembrano esserci ancora spiragli certi per un ritorno sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Barbara D’Urso racconta il suo grande dolore, è stata abbandonata da tutti: cosa è successo?

Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Dopo l’addio a Mediaset troppo dolore, sono spariti tutti” - Dopo due anni di silenzio, Barbara D'Urso torna a parlare del suo addio a Mediaset, condividendo con i fan le sue emozioni e la rinascita personale. 🔗continua a leggere

