Barbara D’Urso | Quando ho lasciato la tv sono spariti tutti Troppo dolore | sono andata a Londra e mi sono iscritta in un college Ora ci sono solo gli amici più stretti

Nel luglio del 2023, Barbara D'Urso ha lasciato la TV e tutto è cambiato: un momento di grande dolore e riflessione, che l'ha portata a trasferirsi a Londra e iscriversi a un college. Oggi, circondata dai suoi amici più stretti, la conduttrice condivide il suo percorso di rinascita lontano dai riflettori.

Era il luglio del 2023 quando Mediaset annunciava che la conduttrice non avrebbe più condotto Pomeriggio Cinque. Da allora, la sua vita è cambiata radicalmente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Barbara D’Urso: «Quando ho lasciato la tv, sono spariti tutti. Troppo dolore: sono andata a Londra e mi sono iscritta in un college. Ora ci sono solo gli amici più stretti»

