Barbara D’Urso lo sfogo in attesa della Rai | ‘Ricevevo 200 messaggi poi sono spariti tutti’

Barbara D’Urso, dopo due anni di silenzio dal piccolo schermo, si prepara a tornare in televisione con un nuovo programma pomeridiano sulla Rai. In un’intervista al magazine Sette, la conduttrice ha condiviso il suo sfogo riguardo ai messaggi ricevuti e alla sua attesa di un ritorno che scalda i cuori dei suoi fan.

Barbara d’Urso è da due anni lontano dal piccolo schermo. Dopo un lungo silenzio e due anni vissuti lontana dal piccolo schermo, Barbara d’Urso è pronta a tornare in televisione, stavolta in Rai, con un nuovo programma pomeridiano. La conduttrice lo ha rivelato in un’intervista al magazine Sette del Corriere della Sera, dove ha raccontato il difficile periodo seguito al suo addio a Mediaset. Dopo l’addio a Mediaset: ‘Sono rimasti solo gli amici veri’. «Fino al giorno prima ricevevo 200 messaggi, il giorno dopo solo 10. Spariti tutti. Sono rimasti solo gli amici veri», ha confidato con amarezza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Barbara D’Urso, lo sfogo in attesa della Rai: ‘Ricevevo 200 messaggi, poi sono spariti tutti’

