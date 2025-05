Barbara D’Urso finalmente rompe il silenzio | Dopo la decisione di Mediaset sono spariti tutti doloroso

Dopo due anni di silenzio, Barbara D’Urso decide di rompere il suo riserbo in un’intervista esclusiva a Sette, il magazine del Corriere della Sera, dove condivide i suoi pensieri e le emozioni legate alla recente decisione di mediaset di allontanarla dai programmi. Scopri i dettagli e le anticipazioni sul suo ritorno e sulla sua versione dei fatti, in un momento di grande emozione e riflessione.

Dopo due anni di silenzio, Barbara D’Urso ha deciso di parlare e lo ha fatto con Sette, il magazine del Corriere della sera. L’intervista uscirà in edicola venerdì 30 maggio, ma sono state rese note delle anticipazioni. Risale al luglio 2023 la comunicazione ufficiale dell’estromissione di Barbara D’Urso dalla conduzione di Pomeriggio Cinque, che è stata affidata a Myrta Merlino. Una doccia ghiacciata per la conduttrice anche perché l’azienda assicurò che avrebbe trovato altri progetti fino alla scadenza del contratto, ma così non è stato. Nell’estratto riportato anche dal giornalista Giuseppe Candela su X, Barbara D’Urso ha affermato: “ Fino al giorno prima ricevevo 200 messaggi al giorno, il giorno dopo 10, spariti tutti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Barbara D’Urso finalmente rompe il silenzio: “Dopo la decisione di Mediaset sono spariti tutti, doloroso”

“Pronta a fare i nomi”. Barbara D’Urso, dopo 2 anni di silenzio è il momento di parlare - Dopo due anni di silenzio, Barbara D’Urso è pronta a rivelare tutto. Il 2 giugno 2023 ha segnato la fine di un’epoca con l'ultimo saluto ai fan di Pomeriggio 5, ma la sua assenza è stata più strategica che definitiva. 🔗continua a leggere

