Barbara d' Urso è pronta a parlare la verità della presentatrice sull' addio a Mediaset

Barbara D'Urso è pronta a svelare tutta la verità sull'addio a Mediaset, in un'intervista esclusiva ricca di rivelazioni. La famosa presentatrice napoletana farà luce sui motivi dietro la sua scelta e sui prossimi passi della sua carriera, generando grande attesa tra i fan.

La presentatrice partenopea annuncia un'importante intervista e tirerà in ballo anche Mediaset.

Salvini “talent scout della Rai”: Barbara d’Urso pronta a tornare - Matteo Salvini si mostra come talento scout per la RAI, cercando di far tornare Barbara d’Urso in TV. 🔗continua a leggere

