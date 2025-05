Barbara D’Urso | Dopo l’addio a Mediaset sono spariti tutti Ho lasciato l’Italia per il troppo dolore

Barbara D'Urso sta per tornare! Dopo un addio drammatico a Mediaset e una pausa riflessiva all'estero, l'amata conduttrice potrebbe riapparire presto sul piccolo schermo con un nuovo progetto Rai, sostenuto persino da Matteo Salvini. Questo ritorno non solo segna la rinascita di una stella della televisione, ma rappresenta anche un momento cruciale nel panorama mediatico italiano, dove le figure iconiche sono sempre più rare. Sarà un autunno di sorprese?

Barbara D’Urso potrebbe presto tornare in televisione. Dopo due anni di assenza e un’uscita turbolenta da Mediaset, l’ex volto di Pomeriggio 5 sarebbe vicina a un nuovo progetto targato Rai, ancora avvolto dal riserbo ma fortemente sostenuto dal vicepremier Matteo Salvini. In un’intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato il difficile periodo vissuto lontana dalla Tv, segnato da un profondo senso di isolamento. «Fino al giorno prima ricevevo in media duecento messaggi al giorno, li avevo contati. Il giorno dopo, appena dieci. Sono rimasti solo gli amici veri », ha confidato. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Barbara D’Urso: «Dopo l’addio a Mediaset sono spariti tutti. Ho lasciato l’Italia per il troppo dolore»

