Bankitalia domani fari su Panetta tra dazi e risiko banche

Domani, Bankitalia focalizzerà l'attenzione su Panetta e le sfide attuali tra dazi e rischi per il sistema bancario. In un contesto di crescente incertezza internazionale e tensioni commerciali, il dibattito si concentra sulle implicazioni macroeconomiche di queste dinamiche.

Roma, 29 mag. (askanews) – Il braccio di ferro internazionale avviato dall’amministrazione Trump sui dazi commerciali, assieme all’elevata incertezza che continua a circondare questa partita giocata su più tavoli – ora anche nei tribunali Usa – non potrà che essere uno dei temi chiave, se non quello dominante sul versante macroeconomico, nelle Considerazioni finali del governatore, Fabio Panetta, alla Relazione annuale della Banca d’Italia. In attesa di conoscere quali saranno i punti chiave che toccherà Panetta – domani alle 10.30 presso l’istituzione di Via Nazionale – è interessante riavvolgere il nastro e gettare un sguardo sui temi portanti del suo intervento un anno fa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

