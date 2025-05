Banca Popolare di Sondrio scrive alla Consob | Bper chiarisca le prescrizioni Bce

La Banca Popolare di Sondrio ha inviato una lettera alla Consob per evidenziare le carenze informative nel comunicato di Bper, chiedendo maggiore trasparenza sugli aggiornamenti e le autorizzazioni della BCE. Questa richiesta sottolinea l'importanza di chiarimenti dettagliati per tutelare i clienti e garantire una comunicazione piĂą completa nel settore bancario.

Banca Popolare di Sondrio ha scritto alla Consob denunciando "le carenze informative e l’incompletezza" del comunicato diffuso da Bper, chiedendo "un supplemento di trasparenza" attraverso la pubblicazione integrale delle autorizzazioni ricevute dalla Banca centrale europea o, in alternativa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Banca Popolare di Sondrio scrive alla Consob: "Bper chiarisca le prescrizioni Bce"

