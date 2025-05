Bambino di 12 anni scompare a Milano | ritrovato dopo un giorno sta bene

Dopo una giornata di apprensione, il bambino di 12 anni scomparso a Milano è stato ritrovato sano e salvo. La sua assenza, iniziata martedì sera in zona Sant'Ambrogio, ha preoccupato molto la famiglia e le autorità, che hanno lavorato senza sosta per ritrovarlo.

Di lui non si avevano più notizie da martedì sera, quando è uscito di casa, in zona Sant'Ambrogio, a Milano, e non è più tornato. Sono state ore di apprensione per la famiglia di un bambino di 12 anni che ne aveva subito denunciato l'allontanamento alla polizia. Mercoledì nel tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Bambino di 12 anni scompare a Milano: ritrovato dopo un giorno, sta bene

