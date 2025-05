Bambina di un anno cade in piscina e rischia di annegare | trasportata in elisoccorso al Gaslini di Genova

Una bambina di un anno di Diano Castello, in provincia di Imperia, è caduta in una piscina privata rischiando l'annegamento, ma grazie all'intervento tempestivo del personale sanitario, è stata trasportata con urgenza in elicottero al Gaslini di Genova. Un episodio che mette in luce l'importanza di precauzioni e interventi rapidi in situazioni di emergenza.

© Fanpage.it - Bambina di un anno cade in piscina e rischia di annegare: trasportata in elisoccorso al Gaslini di Genova

