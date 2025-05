Balotelli in Belve | rifiuta stereotipi racconta offese razziste e ricordi d’infanzia

Nell'intervista su "Belve", Mario Balotelli rompe gli stereotipi e condivide in maniera autentica le sue esperienze di razzismo e le sfide dell'infanzia. Questa chiara testimonianza rivela un nuovo lato del Super Mario, apprezzato per la sua sincerità e dignità.

Il calciatore italiano ha risposto con sincerità, dando rilievo a un Super Mario mai conosciuto fino a questo momento, suscitando l'apprezzamento degli spettatori e dei