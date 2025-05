Ballando con le stelle Milly Carlucci vuole Romina Power ma il cachet è troppo alto

Milly Carlucci sogna di avere Romina Power come concorrente a Ballando con le Stelle, ma il cachet richiesto dall'artista sarebbe troppo elevato. Nonostante gli sforzi della conduttrice, l'ex moglie di Al Bano rimane irraggiungibile per questa edizione dello storico programma.

Milly Carlucci vorrebbe Romina Power a Ballando con le Stelle, ma il cachet richiesto dalla cantante sarebbe troppo alto. A svelarlo è il settimanale Oggi secondo cui la conduttrice avrebbe cercato di portare l’ex moglie di Al Bano in trasmissione senza però riuscirci. Romina Power concorrente di Ballando: il sogno di Milly. “Il sogno più grande di Milly – si legge sul settimanale – ha un nome e cognome: Romina Power”. La Carlucci, spiega una fonte, avrebbe provato ad arruolare Romina Power per prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. La cantante ed ex moglie di Al Bano Carrisi però avrebbe declinato l’invito, soprattutto per via del cachet. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ballando con le stelle, Milly Carlucci vuole Romina Power, ma il cachet è troppo alto

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai” - Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione. 🔗continua a leggere

