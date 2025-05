Ballando con le stelle Milly Carlucci vuole proprio lei | spunta il nome clamoroso

Milly Carlucci si prepara già alla nuova stagione di Ballando con le Stelle, ma tra i nomi del cast spunta uno clamoroso che sta facendo discutere. La regina della TV italiana lavora alacremente per sorprendere il pubblico, mentre il sogno di molti potrebbe presto infrangersi.

Personaggi Tv. Milly Carlucci non si ferma mai. Con la finale di Sognando. Ballando in arrivo, la regina della pista più famosa della TV italiana è già al lavoro per costruire il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, prevista per l’autunno. E tra i nomi più desiderati ne spunta uno clamoroso. Ma il sogno rischia di infrangersi di fronte a un ostacolo non da poco. Ecco tutti i dettagli di una trattativa che fa già discutere. Leggi anche: “L’Isola dei Famosi” nel caos, la quarta puntata finisce malissimo Leggi anche: Scontro in diretta a “L’Isola dei famosi”: Veronica Gentili zittisce il concorrente Romina Power a “Ballando con le stelle”? Il retroscena. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci vuole proprio lei: spunta il nome clamoroso

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai” - Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione. 🔗continua a leggere

