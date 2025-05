Badia del vento Giani ribadisce | Si all' impianto ma solo per 7 pale su 65

La Badia del Vento di Giani approva il maxi impianto eolico di Badia Tedalda, con l'autorizzazione a installare solo 7 delle 65 pale previste. La guerra del vento tra Toscana ed Emilia-Romagna si intensifica, tra controversie ambientali e interessi locali.

La guerra del vento non si ferma. Il maxi impianto eolico di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo ma al confine con l'Emilia-Romagna, ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. L'impianto, però, non piace proprio ai dirimpettai della provincia di Rimini, tanto che il governatore.

Badia al Vento, ancora un rinvio. Sospesa la conferenza dei servizi - La conferenza dei servizi sul progetto eolico "Badia del Vento" è stata nuovamente sospesa dopo oltre sei ore di accesa discussione. 🔗continua a leggere

