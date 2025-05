Baci in bocca a un bambino amico di famiglia condannato La difesa | Tutto un equivoco

Un bacio affettuoso tra un adulto e un bambino viene interpretato come un atto di violenza sessuale, portando alla condanna di un 60enne a Ferrara. La difesa dell'uomo ha sostenuto che si tratta di tutto un equivoco, ma la sentenza è stata comunque emessa in seguito alle accuse del 2021.

Ferrara, 29 maggio 2025 – Bacio in bocca e leccate sul collo a un bambino. Per questo motivo, un 60enne è stato condannato a 4 anni e due mesi per violenza sessuale. Ieri la sentenza in rito abbreviato del giudice del tribunale di Ferrara. I fatti risalgono al 2021. Durante un pranzo in un appartamento di appena 14 metri quadrati, l’uomo aveva baciato il bambino di meno di 10 anni. Le urla del piccolo avrebbero richiamato gli adulti e, da qui, sarebbe nata la grave accusa e la denuncia della madre. Ad aggravare la posizione del 60enne il messaggio WhatsApp inviato alla donna per chiedere scusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baci in bocca a un bambino, amico di famiglia condannato. La difesa: “Tutto un equivoco”

