Bacco tabacco e Venere supercazzole e schiaffi | vi racconto i miei giorni con i goliardi

Scopri le avventure e le impressioni di chi ha vissuto l'università tra bacco, tabacco, e le sfide di “supercazzole e schiaffi”. Un racconto autentico di vent’anni pieni di scoperte, esperienze insolite e crescita personale nel mondo goliardico.

Godersi appieno i propri vent’anni. Oppure, vivere l’esperienza universitaria in maniera diversa, “facendo cose che altrimenti non faresti”. O ancora: mettersi alla prova per capire meglio sé stessi. Sono tante, e tutte diverse tra di loro, le risposte fornite dai diretti interessati ad una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - “Bacco, tabacco e Venere”, supercazzole e schiaffi: vi racconto i miei giorni con i goliardi

