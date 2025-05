Azione inibitoria del concorrente non giustifica il rifiuto del contratto | il TAR Genova chiarisce i limiti dell’impossibilità sopravvenuta

Il TAR Genova chiarisce che l'azione inibitoria di un concorrente non giustifica il rifiuto del contratto da parte di un'azienda aggiudicataria, sottolineando i limiti dell'impossibilità sopravvenuta. Questa sentenza evidenzia come le controversie tra concorrenti non possano automaticamente incidere sulla validità degli impegni contrattuali con la stazione appaltante.

Nella sua sentenza, il TAR Genova ha esaminato il ricorso di una società aggiudicataria che, a causa di un’azione inibitoria promossa da un’azienda concorrente, sosteneva di non poter più commercializzare il prodotto oggetto del contratto e, di conseguenza, si riteneva legittimata a non sottoscrivere il contratto con la stazione appaltante. Come può giustificarsi il rifiuto . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

