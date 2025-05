Azienda agricola in fiamme vigili del fuoco in azione

Un incendio si è sviluppato giovedì 29 maggio presso un'azienda agricola a San Giobbe, frazione di Castiglione del Lago, richiedendo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono state rapide e senza vittime, anche se i danni alla proprietà sono stati significativi.

Azienda agricola in fiamme. È successo a San Giobbe, frazione di Castiglione del Lago al confine con la Toscana nella tarda mattinata di giovedì 29 maggio. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre e mezzi per arginare le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti. Diversi i danni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Azienda agricola in fiamme, vigili del fuoco in azione

Luzzara, fiamme nel capanno dell'azienda agricola - Luzzara (Reggio Emilia), 12 maggio 2025 - Un incendio ha colpito un capanno di un'azienda agricola, generando una massiccia mobilitazione dei vigili del fuoco. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Azienda Agricola Fiamme Vigili Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conselice, fiamme in un’azienda agricola. A fuoco balle di fieno; Conselice, un fienile in fiamme. Un intossicato e danni ingentissimi; Incendio in un'azienda agricola di San Benedetto Po, rotoballe in fiamme; Inferno di fuoco al Villaggio Mosè. 🔗Cosa riportano altre fonti

Fiamme all’azienda agricola, vigili del fuoco al lavoro per ore - Castiglione del Lago (Perugia), 29 maggio 2025 – Un vasto incendio ha coinvolto un’azienda agricola a San Giobbe, zona di confine fra Umbria e Toscana che rientra nel comune di Castiglione del Lago ... 🔗Scrive msn.com

Incendio in un'azienda agricola ai confini con la Toscana - Un grosso incendio ha coinvolto un’azienda agricola nella zona di San Giobbe, nel Comune di Castiglione del Lago, al confine con la Toscana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede ce ... 🔗Segnala rainews.it

Buccino, capannone distrutto dalle fiamme: danni ingenti - Un incendio si è verificato a Buccino in un'azienda agricola. Un capannone è stato distrutto dalle fiamme che hanno avviluppato anche attrezzature agricole. Il rogo si è verificato la scorsa notte ver ... 🔗Lo riporta msn.com