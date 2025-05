Azerbaigian Di Gianfrancesco Energia caposaldo relazioni con Italia

L’Azerbaigian rappresenta un partner strategico per l’Italia nel settore energetico, grazie alla sua posizione come importante fornitore di petrolio e gas. Luca Di Gianfrancesco, ambasciatore d’Italia in Azerbaigian, sottolinea come questa collaborazione sia un pilastro fondamentale delle relazioni economiche tra i due Paesi.

ROMA (ITALPRESS) – “L’energia da molto tempo costituisce il caposaldo della nostra relazione economica. L’Azerbaigian è tra i più importanti fornitori sia di petrolio che di gas”. A dirlo in una intervista all’Italpress è Luca Di Gianfrancesco, ambasciatore d’Italia in Azerbaigian. lcrmrvsat Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Azerbaigian, Di Gianfrancesco “Energia caposaldo relazioni con Italia”

