Axios Netanyahu pronto andare avanti sulla proposta di Witkoff

Il premier israeliano Netanyahu ha confermato alle famiglie degli ostaggi la disponibilità di Israele a proseguire verso un accordo di rilascio e cessate il fuoco a Gaza, basato sulla nuova proposta dell'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff. Una mossa che potrebbe segnare un passo importante nel tentativo di ridurre le tensioni e avvicinare le parti al dialogo.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto alle famiglie degli ostaggi che Israele è pronto ad andare avanti verso un accordo di ostaggi e di cessate il fuoco a Gaza sulla base della nuova proposta dell'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff. Lo riferisce Axios citando una fonte presente all'incontro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Axios, Netanyahu pronto andare avanti sulla proposta di Witkoff

