Avvocati e magistrati del futuro | Il sistema giuridico va migliorato

Per tre giorni Ferrara sarĂ la capitale europea del Diritto, grazie alle giornate di studio, approfondimento e confronto tra esperti italiani e tedeschi sul tema della formazione universitaria e postuniversitaria, con un focus sulla formazione degli operatori del Diritto: Avvocati, Magistrati, Notai. Si terrĂ infatti da oggi a sabato il convegno dal titolo 'La formazione Universitaria', promosso dall' UniversitĂ degli Studi di Ferrara, con il sostegno della Fondazione Alexander von Humboldt. All''Aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza (in corso Ercole I d'Este n° 37) docenti, rappresentanti delle istituzioni e operatori del Diritto rifletteranno in particolare sull'evoluzione del sistema universitario, proposte di riforma degli studi giuridici, carriera accademica, formazione di magistrati, notai e avvocati.