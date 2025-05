Avvocata perseguitata e accusata pure di essere una pusher | 32enne a processo

Una giovane avvocata di 32 anni si trova ora sotto processo, accusata di essere una pusher e vittima di stalking seriale, tra persecuzioni, minacce e pedinamenti. Dopo una condanna per aver preso di mira due avvocati, l'indagine si amplia anche con un rinvio a giudizio per calunnia, sollevando importanti questioni di tutela e giustizia.

