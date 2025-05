Avvelenarsi col collega che non fa nulla o farsi venire un’ulcera per una promozione è una perdita di tempo | così il video sul ‘quiet quitting’ è virale su TikTok

Scopri perché cedere alla frustrazione e cercare di sovraccaricarsi per una promozione può essere una perdita di tempo, e come il fenomeno del "quiet quitting" sta rivoluzionando il modo di affrontare il lavoro. Il video virale di Giulio Antinucci su TikTok spiega come adottare un approccio più equilibrato, facendo il proprio lavoro senza stress inutili.

“ Io mi sono salvata col quiet quitting. Faccio il mio e ciaone “. Cosi si intitola un video su TikTok del creator Giulio Antinucci. Intanto, cos’è il quiet quitting? Si tratta di un’espressione usata per descrivere un atteggiamento lavorativo in cui una persona decide di fare solo il minimo indispensabile richiesto dal proprio ruolo, senza assumersi responsabilità extra, evitando straordinari o sforzi oltre ciò che è previsto dal contratto. Secondo diverse interpretazioni si tratta spesso di una risposta passiva alla mancanza di equilibrio tra lavoro e vita privata. “Il segreto per non impazzire, fai la tua parte, poi saluti con educazione e distacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Avvelenarsi col collega che non fa nulla o farsi venire un’ulcera per una promozione è una perdita di tempo”: così il video sul ‘quiet quitting’ è virale su TikTok

Su TikTok video fake di Burioni con l’Ai. “Frustrante non riuscire a fermarli” - I video fake di Roberto Burioni su TikTok hanno preso piede, alimentati dall'IA e dalla disinformazione. 🔗continua a leggere

DOC Aggressivo, le Emozioni Temute ed il Ruolo della Validazione in Psicoterapia