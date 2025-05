Avevo in macchina l' assassino di mia figlia da quel dettaglio l' ho capito | parla il papà di Martina Carbonaro

Il papà di Martina Carbonaro, vittima di un tragico omicidio ad Afragola, svela i momenti cruciali e le emozioni che lo hanno portato a capire l'inferno che la sua famiglia stava vivendo. In un'intervista emozionante a Storie Italiane su Rai1, racconta come un dettaglio abbia cambiato tutto, portandolo a scoprire la verità.

"Alessio mi ha detto che stava andando a fare la doccia, si è buttato la zappa sui piedi": è commosso il racconto del papà di Martina Carbonaro, uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola. Il genitore parlando alle telecamere di Storie Italiane su Rai1 ha raccontato i dettagli delle ore successive alla. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Avevo in macchina l'assassino di mia figlia, da quel dettaglio l'ho capito": parla il papà di Martina Carbonaro

