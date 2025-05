Aveva invaso abusivamento un edificio | assolta 34enne di Airola

La 34enne di Airola è stata assolta dall’accusa di aver invaso abusivamente un edificio di proprietà dell’Acer Campania. La sentenza del Tribunale di Benevento riconosce l’assenza di colpevolezza, confermando l’importanza di un'accurata valutazione delle prove nel procedimento giudiziario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Fallarino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto G. T., 34 anni di Airola, che era imputata di aver invaso in maniera abusiva un edificio in Airola di proprietà dell’ Acer Campania. In particolare a corroborare il quadro accusatorio vi erano: annotazioni di Polizia Giudiziaria con rilievi fotografici, atto di diffida al rilascio dell’ abitazione, ordinanza di sgombero e informativa della Polizia Municipale di Airola. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it