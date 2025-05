Aversa assessore Diana a Campania Oggi | Mia sfiducia? Me l’aspettavo Vendetta personale di Zannini

Nell'ultima puntata di Campania Oggi, l'assessore all'Ambiente di Aversa, Olga Diana, ha affrontato i recenti temi politici e le tensioni con Zannini, offrendo una prospettiva diretta sulla situazione. Un intervento che ha messo in luce le sfide e le dinamiche interne all'amministrazione comunale di Aversa.

Nel corso dell’ultima puntata di Campania Oggi, il programma di approfondimento politico e attualità in onda su Teleclubitalia e condotto dal direttore Giovanni Russo, è intervenuta l’assessore all’Ambiente del Comune di Aversa, Olga Diana. L’esponente dell’esecutivo guidato dal sindaco Franco Matacena ha scelto proprio i microfoni della trasmissione per rompere il silenzio dopo la mozione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, assessore Diana a Campania Oggi: “Mia sfiducia? Me l’aspettavo. Vendetta personale di Zannini”

