Avengers | Doomsday vedrà il debutto di una nuova Black Panther?

Sembra che presto avremo due Black Panther contemporaneamente nell’Universo Cinematografico Marvel. A gennaio, Jeff Sneider di The Hot Mic aveva riportato che “la Marvel sta cercando di cambiare il ruolo del suo eroe Black Panther, T’Challa, in vista dei due film di Avengers e di Black Panther 3 di Ryan Coogler”. Si dava generalmente per scontato che si trattasse di una variante multiversale del personaggio interpretato dal defunto Chadwick Boseman, o di una versione più matura di suo figlio. Black Panther: Wakanda Forever si è concluso con l’incontro di Shuri ( Letitia Wright ) con suo nipote, anch’egli di nome T’Challa, il figlio che l’eroe di Boseman ha avuto da Nakia ( Lupita Nyong’o ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it