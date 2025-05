Avengers | Doomsday Chris Hemsworth dirà addio a Thor dopo il crossover? Il post enigmatico | Grazie

Scopri il primo sguardo a "Avengers: Doomsday" e il possibile addio di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, amplificato dal suo emozionante video di saluto. Questa anteprima lascia intravedere un capitolo conclusivo per il Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe.

L'attore ha condiviso un video che celebra l'eredità del suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe, che ha tutta l'aria di un addio Recentemente abbiamo avuto la conferma che Chris Hemsworth riprenderà il ruolo di Thor in Avengers: Doomsday, e l'attore ha ora condiviso un video intitolato "Thank You! The Legacy of Thor", facendo pensare che si stia preparando ad appendere definitivamente il martello al chiodo. Il video contiene clip, filmati dietro le quinte e segmenti di interviste del periodo in cui Hemsworth ha interpretato il Dio del Tuono del MCU, e include riprese dei quattro film da solista di Thor, nonché di The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth dirà addio a Thor dopo il crossover? Il post enigmatico: "Grazie"

