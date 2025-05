Avengers | Doomsday Benicio del Toro parla del possibile ritorno nel ruolo del Collezionista

Benicio del Toro, premio Oscar e volto iconico del Collezionista nel Marvel Cinematic Universe, ha commentato la possibilità di tornare nel ruolo nel nuovo film Avengers: Doomsday. Intervistato durante la promozione del suo recente progetto, l’attore ha lasciato intendere che un ritorno nel MCU potrebbe essere imminente, suscitando grande interesse tra i fan Marvel.

Intervistato durante la promozione del suo nuovo film, l'attore premio Oscar ha commentato l'eventualità di tornare nel MCU. Benicio del Toro, volto noto del Collezionista nell'universo cinematografico Marvel, ha recentemente commentato la possibilità di riprendere il ruolo in Avengers: Doomsday, il prossimo film corale dei Marvel Studios. Durante la promozione del suo nuovo film La trama fenicia, l'attore è stato intervistato da ComicBook, che gli ha chiesto se tornerà a interpretare Taneleer Tivan, meglio conosciuto come il Collezionista. Cosa ha detto Benicio del Toro Del Toro ha risposto con cautela, lasciando intendere che nulla è ancora certo: "Non lo so, davvero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Benicio del Toro parla del possibile ritorno nel ruolo del Collezionista

Cannes, Benicio del Toro al centro della “Trama fenicia” di Wes Anderson - Al Cannes, Wes Anderson presenta "The Phoenician Scheme", un film che ruota attorno a Anatole “Zsa-zsa” Korda, un enigmatico magnate degli anni ’50 coinvolto in intrighi di imprese familiari, terrorismo industriale e progetti faraonici. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Avengers Doomsday Benicio Toro Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Avengers: Doomsday, il misterioso luogo proibito di Black Panther svelato da nuove foto dal set; Ritorno a las sabinas, anticipazioni dal 26 al 30 maggio 2025 tra misteri, scelte e tensioni familiari; Simona ventura e il possibile ritorno alla domenica sportiva: cosa sta succedendo alla rai; il remake americano di Doc – Nelle tue mani divide il pubblico italiano dopo il debutto su Rai Uno. 🔗Cosa riportano altre fonti

Avengers: Doomsday, Benicio del Toro parla del possibile ritorno nel ruolo del Collezionista - Intervistato durante la promozione del suo nuovo film, l'attore premio Oscar ha commentato l'eventualità di tornare nel MCU. 🔗Scrive movieplayer.it

Benicio Del Toro parla del possibile ritorno nel ruolo del Collezionista in Avengers: Doomsday - Benicio Del Toro esprime cautela sul suo possibile ritorno come Collezionista in "Avengers: Doomsday", mentre i fan sperano in un futuro coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe. 🔗Come scrive ecodelcinema.com

Avengers: Doomsday si prepara a girare in Bahrein, rivelazioni e attori in relax - La produzione di "Avengers: Doomsday" si sposta in Bahrein, dove il cast, tra cui Winston Duke e Anthony Mackie, si gode una pausa mentre crescono le speculazioni su M'Baku e la trama. 🔗Lo riporta ecodelcinema.com