Avengers | Doomsday arrivano nuove immagini dal set che mostrano un personaggio particolare

M’Baku è tornato. I Marvel Studios hanno già annunciato che Winston Duke, che ha interpretato M’Baku, leader della tribù Jabari del Wakanda in Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame prima di succedere al compianto T’Challa di Chadwick Boseman come Re del Wakanda in Black Panther: Wakanda Forever del 2022, è tra le 27 star dell’MCU (in aumento) che si uniranno per Avengers: Doomsday. Mentre l’ attore statunitense è stato avvistato in foto dietro le quinte con co-protagonisti come Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth, non abbiamo ancora visto M’Baku sul set. Il direttore della fotografia Newton Thomas Sigel ha condiviso una foto delle riprese in esterni di Doomsday in Bahrein, che sembra mostrare Duke in costume mentre brandisce la mazza di M’Baku. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it