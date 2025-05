Avellino in Prefettura la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Venerdì 30 maggio alle ore 11, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un'occasione per riconoscere e celebrare i cittadini avellinesi che si sono distinti per meriti significativi nel loro ambito.

