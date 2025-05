Avellino il progetto prende forma tra ritiro e struttura tecnica

L'Avellino è alle battute finali nella scelta della sede del ritiro estivo, un passo fondamentale nella nuova avventura in Serie B. Tra ritiro e struttura tecnica, ogni dettaglio si infittisce, segnando il percorso verso una stagione all'insegna della preparazione e del successo.

Tempo di lettura: 2 minuti Il tempo stringe e l’ Avellino è chiamato a scegliere la sede del prossimo ritiro estivo, punto di partenza della nuova avventura in Serie B. Dopo il ritorno tanto atteso nella cadetteria, ogni dettaglio conta, e la preparazione precampionato diventa uno snodo cruciale per costruire basi solide in vista delle sfide che attendono i lupi. Nelle ultime ore il club biancoverde ha intensificato i sopralluoghi, mettendo nel mirino due mete che sembrano ormai in netto vantaggio: Rivisondoli e Fiuggi. Questa mattina una delegazione della società si è prima recata nella rinomata località abruzzese, tradizionalmente apprezzata da molti club per l’altitudine e la qualità delle strutture, per poi fare tappa a Fiuggi, in provincia di Frosinone, altro centro che vanta una lunga tradizione legata ai ritiri sportivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, il progetto prende forma tra ritiro e struttura tecnica

Avellino, al via la programmazione per la B: mercato, ritiro e tifosi protagonisti - L'Avellino scatta subito con la programmazione per la Serie B, coinvolgendo mercato, ritiro e tifosi come protagonisti. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Avellino Ritiro Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Nocera Inferiore, svincolo A3 e nuovo ponte: restyling da 6,3 milioni; Rampa autostradale e rifacimento del cavalcavia di via Santa Croce, definita la conferenza dei servizi; Ok allo svincolo autostradale e ponte Santa Croce. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Avellino, prende a bastonate la convivente: paura in centro - Ha preso a bastonate la convivente in via Serafino Soldi, in pieno centro città ad Avellino. La donna è stata aiutata da residenti e commercianti, che hanno evitato conseguenze peggiori per la ... 🔗Secondo ilmattino.it

Prende forma la Serie B 2025/26: undici società già certe di esserci - Con l'ultimo turno di B giocato ieri, in attesa di playoff e playout, prende forma la Serie B 2025/26. Già sicure di prenderne parte le tre promosse dai rispettivi gironi di C: Avellino ... 🔗Da msn.com

Avellino: in arrivo il nuovo stadio moderno e innovativo - Avellino si prepara ad accogliere un nuovo stadio, un progetto che non sarà solo un luogo per il calcio, ma un cuore pulsante di un vasto distretto sportivo, capace di ridisegnare l’intera area di ... 🔗Riporta irpinianews.it