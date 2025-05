Avellino allo specchio | il coraggio di guardarsi in faccia

Nel cuore di Avellino, "Avellino allo Specchio" invita a riflettere sul coraggio di confrontarsi con sé stessi attraverso un potente flashmob organizzato da Libera Avellino. Un gesto di solidarietà e consapevolezza che mira a restituire voce e dignità alla comunità, contro ogni forma di rassegnazione e silenzio civile.

Nel cuore di Avellino, una piazza si è fatta coscienza. Un flashmob – organizzato da Libera Avellino, realtà da sempre vigile su queste derive – ha tentato, con la discrezione dei gesti autentici, di restituire al silenzio civile la sua voce e alla rassegnazione quel briciolo di dignità che solo.

