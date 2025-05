avanti tutta per una ferrara più attrattiva

Ferrara sta dimostrando progressi concreti nel migliorare la qualità della vita e attirare i giovani, come evidenziato dal recente report del Sole 24 Ore. Con un impegno costante dell'Amministrazione, la nostra città si presenta sempre più come un luogo vivace, innovativo e aperto alle nuove generazioni.

I risultati che Ferrara ha ottenuto nel report pubblicato dal Sole 24 Ore testimoniano quanto l’attuale Amministrazione si stia impegnando per rendere la nostra città sempre più vivibile e attrattiva per i giovani. Già in campagna elettorale, avevo messo al centro del mio programma un impegno particolare verso temi quali scuola, attività giovanili, spazi di aggregazione e cultura, consapevole della necessità di sostenere tutte le iniziative amministrative tese ad aprire la città a nuove idee e progetti. Sapere oggi che Ferrara si sia classificata 5° per qualità della vita della fascia d’età che va dai 18 ai 35 anni è motivo di grande soddisfazione e compiacimento, anche personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it