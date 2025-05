Avanti tutta Conte resta al Napoli | l’annuncio ufficiale di De Laurentiis

Il Napoli conferma ufficialmente Antonio Conte come nuovo allenatore, segnando un momento decisivo nella storia del club dopo lo scudetto. A poche settimane dal trionfo, questa scelta riaccende l'entusiasmo dei tifosi e prepara una nuova avventura vincente.

A quasi una settimana dallo scudetto, di fatto, quella di questa sera è stata un’altra serata imporatnte per la storia del Napoli. Dopo tantissime indiscrezioni, infatti, si è deciso finalmente il futuro di Antonio Conte. Il tecnico salentino, di fatto, sembrava essere lontano sia da Napoli che dal Napoli, ma tutto è cambiato nelle ultime ore. Questa sera, tra l’altro, c’è stato un incontro che ha sancito la permanenza del tecnico salentino. De Laurentiis, Chiavelli e Manna prima sono andati a casa di Conte e poi si sono recati in un ristorante con l’allenatore del quarto scudetto del Napoli. Poco dopo, esattamente pochimissi minuti fa, lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha twittato così: “Avanti tutta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Avanti tutta”, Conte resta al Napoli: l’annuncio ufficiale di De Laurentiis

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Cerca Video su questo argomento: Avanti Tutta Conte Resta Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, Conte resta o va via? L'attesa verso il futuro; Napoli, Scudetto all'ultimo respiro. Corriere della Sera titola: Conte resta avanti; Conte ora può davvero restare al Napoli: gli indizi che fanno sperare i tifosi; Conte-Napoli, 48 ore per decidere il futuro. La Juve resta in attesa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conte resta al Napoli, l'annuncio di De Laurentiis: «Avanti tutta più forti di prima»

Da leggo.it: Dopo settimane di confronti e un ultimo faccia a faccia a Roma, è arrivata l’ufficialità: Antonio Conte continuerà a guidare il Napoli anche nella prossima ...

Conte resta al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: cosa resta da fare adesso alla Juventus

Lo riporta fanpage.it: Aurelio De Laurentiis ha twittato la riconferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. La Juventus adesso deve guardare altrove per la panchina.

Conte resta a Napoli, De Laurentiis: "Avanti tutta, più forti di prima"

Scrive areanapoli.it: Antonio Conte, nella prossima stagione, sarà chiamato a confermarsi in Italia e a fare bene anche in Champions League. L'annuncio di De Laurentiis.