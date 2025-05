Autovelox e telelaser occhio al piede sull’acceleratore | il calendario di giugno

Scopri il calendario di giugno con le postazioni di autovelox, telelaser e controlli fissi lungo le strade provinciali di Lecce, per garantire una guida più sicura. La polizia provinciale intensifica i controlli per sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di rispettare i limiti di velocità e prevenire incidenti.

LECCE – Sono disponibili da oggi i calendari dei controlli sulle strade provinciali tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, per il mese di giugno. A effettuarli, come sempre, sarà la polizia provinciale. Le postazioni mobili saranno posizionate, di volta in volta, dalle 7 del mattino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Autovelox e telelaser, occhio al piede sull’acceleratore: il calendario di giugno

