Autovelox boom di multe | Spegnerli non a norma

L'aumento delle multe causato dagli autovelox non a norma solleva preoccupazioni sulla legittimità degli strumenti di controllo della velocità. Edoardo Canino, capogruppo del centrodestra, ha chiesto con fermezza di spegnere gli autovelox irregolari, sottolineando l'importanza di rispettare le normative per garantire trasparenza e correttezza nelle multe stradali.

"Spegnete gli autovelox ". E’ quanto ha chiesto con determinazione il capogruppo del centrodestra Edoardo Canino nel corso dell’ultimo consiglio comunale. "Di fronte all’incertezza normativa è una scorrettezza istituzionale utilizzare questi strumenti che di fatto non sono a norma perché privi della doppia certificazione - ha detto l’esponente dell’opposizione - E’ vero che chi non rispetta il codice della strada è in torto perché viola la legge ma anche il Comune è fuori dalla legge se continua con l’utilizzo di rilevatori che devono essere autorizzati e omologati". La questione non è di poco conto, anche e soprattutto per la tenuta del bilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autovelox, boom di multe: "Spegnerli, non a norma"

Se ne parla anche su altri siti

Autovelox: perché i comuni dovranno spegnerli, Il Decreto Salvini è legge - Sono molti i Comuni italiani che hanno apparecchi non a norma e prima di erogare nuove multe dovrebbero mettesi in regola, cosa che richiede tempi lunghi perché sulla posizione di ogni autovelox ... 🔗msn.com scrive

Autovelox, in Salento boom di multe: sanzioni per 23 milioni di euro - Autovelox, in Salento boom di multe: sanzioni per 23 milioni di euro. La denuncia del Codacons Incassi record in Salento grazie agli autovelox. La provincia di Lecce si colloca tra le zone con gli ... 🔗Da affaritaliani.it

Autovelox ‘illegali’, multe e rebus ricorsi: “Boom di telefonate da parte dei cittadini di Modena” - Modena, 31 luglio 2024 – "La vicenda degli autovelox sequestrati dalla Procura ... sanzioni ed è ancora nei termini per impugnare le multe, col rischio di condanna dei comuni al rimborso ... 🔗Lo riporta ilrestodelcarlino.it