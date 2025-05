Autostrada A1 incidente | Tir contro il cordolo della galleria Puliana Autista salvo per miracolo

Un grave incidente sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello ha coinvolto un tir che si è schiantato contro il cordolo della galleria Puliana, messo in sicurezza dai vigili del fuoco. Fortunatamente, l'autista è rimasto salvo per miracolo: ecco tutti i dettagli dell'intervento e delle conseguenze del sinistro.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle ore 04:45 di oggi, 29 maggio 2025, nel comune di Barberino del Mugello sul tratto Autostradale A1 al km. 256 in direzione Sud, per un incidente stradale dove un mezzo pesante è finito contro il cordolo della volta della galleria Puliana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1, incidente: Tir contro il cordolo della galleria Puliana. Autista salvo per miracolo

