Autoparco Il Faldo il destino dei 66 lavoratori di Hc Log appeso a un filo | C' è un silenzio assordante siamo soli

Il futuro dei 66 lavoratori di HC Log nell'autoparco Il Faldo di Collesalvetti è ora appeso a un filo, in un silenzio assordante che riflette l'incertezza e la preoccupazione crescente. Massimo Marino di UilTrasporti denuncia una situazione di grande tensione, con il destino di questi dipendenti che sembra sospeso tra speranza e incertezza.

"Un silenzio assordante". Così Massimo Marino di UilTrasporti definisce la situazione che ruota intorno al futuro dei 66 lavoratori di Hc Log, società che aveva in appalto da Autotrade Logistics, committente, il servizio di movimentazione mezzi all'interno dell'autoparco Il Faldo di Collesalvetti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Autoparco Il Faldo, il destino dei 66 lavoratori di Hc Log appeso a un filo: "C'è un silenzio assordante, siamo soli"

