Autobus guasto | centro storico paralizzato FOTO

Un autobus in panne nel centro storico di Firenze ha causato il caos questa mattina intorno alle 11, bloccando il traffico in via Bufalini e paralizzando la zona. Ecco alcune foto dell'incidente che ha creato disagi, lasciando molte persone in attesa e chiarendo la situazione.

Un autobus che si ferma alla fermata di via Bufalini, poco dopo l'ospedale di Santa Maria Nuova, sulla direttrice che porta a via Cavour, senza poi ripartire. Guasto. La strada, come noto, è ad una corsia e si blocca tutto. È successo questa mattina intorno alle 11 e ci sono state.

