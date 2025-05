Auto si ribalta dopo lo scontro all' incrocio | una 30enne all' ospedale

Uno drammatico incidente si è verificato alla Besurica, nel pomeriggio di giovedì 29 maggio, quando due auto si sono scontrate violentemente all'incrocio tra via Cervini e via Frattola, con una Fiat Punto che si è ribaltata. Una giovane di 30 anni è rimasta ferita e trasportata in ospedale, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i conducenti e mettere in sicurezza la zona.

Violento scontro tra due auto alla Besurica nel pomeriggio di giovedì 29 maggio. Intorno alle 18,30 un'utilitaria e una monovolume si sono scontrate all'incrocio tra via Cervini e via Frattola. La Fiat Punto dopo l'impatto si è ribaltata, e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre.

