Auto in fuga dai carabinieri spari a Montefollonico

Un episodio di fuga ad alta tensione si è verificato a Montefollonico, frazione di Torrita di Siena, quando un'auto inseguita dai Carabinieri ha aperto il fuoco. La vicenda, ancora sotto indagine, evidenzia le operazioni di prevenzione dei furti e la risposta delle forze dell’ordine in questa tranquilla zona della Toscana.

Torrita di Siena (Siena), 29 maggio 2025 – E’ la Procura di Siena a spiegare cosa è successo a Montefollonico, frazione di Torrita, nel pomeriggio di lunedì scorso. I carabinieri stavano controllando il territorio per prevenire furti nelle abitazioni e negli agriturismi della zona, quando alcuni equipaggi dei militari hanno intercettato un’auto sospetta che stava fuggendo ad alta velocità. Mentre i colleghi cercavano di non fare allontanare il veicolo, un carabinieri ha sparato due colpi in aria ma la vettura è riuscita a fuggire, peraltro mettendo a rischio l’incolumità dei militari presenti sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto in fuga dai carabinieri, spari a Montefollonico

